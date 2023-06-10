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Коммерсантъ FM
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В Крыму сбиты две баллистические ракеты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две баллистические ракеты в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram. Власти предполагают, что для запуска использовался украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Никто не пострадал.

Последний раз крымские власти сообщали об уничтожении украинских баллистических ракет в начале мая. Тогда также использовалась установка «Гром-2».

«Гром» — комплекс, разработанный украинским КБ «Южное» после распада СССР. Заявленная дальность действия — до 500 км. «Гром-2» — мобильная пусковая установка с двумя ракетами на шасси пятиосного грузового автомобиля.

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