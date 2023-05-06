ПВО сбила две украинские баллистические ракеты над Крымом

Силы ПВО сбили баллистическую ракету над Крымом, сообщил губернатор республики Сергей Аксенов в Telegram. Он указал, что снаряд выпустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». Разрушений и пострадавших нет. Советник главы республики Олег Крючков позднее уточнил, что ракет было две.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гром-2

Фото: Wikipedia Гром-2

Фото: Wikipedia

Впервые установку «Гром-2» для атаки по российской территории ВСУ применили в марте 2023 года, писало «РИА Новости». Тогда угрозу в районе населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай (ДНР) нивелировала российская ПВО.

Агентство уточняло, что «Гром» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, разработанный украинским КБ «Южное» после распада СССР. По заявлениям разработчиков, дальность действия «Грома» составляет от 50 до 500 км. «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами на шасси пятиосного грузового автомобиля.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».