Россия заявила МАГАТЭ об атаке дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что вчера и сегодня, 9 июня, распределительный пункт Запорожской тепловой электростанции атаковали дроны-камикадзе. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает получить доступ к распределительному пункту, чтобы провести независимую оценку этой информации, сообщила пресс-служба агентства.

В пресс-релизе отмечается, что Запорожская ТЭС раньше обеспечивала резервное энергоснабжение Запорожской АЭС, пока последняя линия электропередачи между станциями не была повреждена более трех месяцев назад.

Ситуация на Запорожской АЭС, которая находится на подконтрольной России территории, осложнилась 6 июня, когда произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Инцидент привел к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища, которая необходима в том числе для работы системы охлаждения ЗАЭС. Система состоит из резервуаров и внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды.

В МАГАТЭ говорили, что запасов воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС хватит на месяц. Уровень воды уменьшается на 5–7 см в час. Глава «Росатома» Алексей Лихачев (в корпорацию входит компания—оператор станции) заявил об альтернативных вариантах водоснабжения станции, включая «подземные скважины».

Сегодня, 9 июня, ЗАЭС посетил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Пресс-служба станции сообщила, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается на отметке 16,67 м, угрозы для безопасности станции нет.

Подробнее о прорыве Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Эрдни Кагалтынов