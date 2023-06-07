Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит на месяц

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС хватит на месяц. К снижению уровня воды привел прорыв плотины на Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

«Мы подсчитали, что гарантированно приблизительно на месяц»,— сказал господин Гросси в эфире CNN (цитата по ТАСС). Рафаэль Гросси рассказал, что уровень воды уменьшается на 5–7 см в час, она «стабильно идет вниз». Он заверил, что МАГАТЭ следит за степенью снижения воды и готовит меры реагирования. Агентство увеличит число своих инспекторов на станции.

Охлаждающая система Запорожской АЭС состоит из резервуаров и внутренних каналов, которые обеспечивают постоянную циркуляцию воды. В перспективе перебои в системе охлаждения могут привести к повреждению реакторов, расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты вниз по течению Днепра. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сегодня сказал, что резервуары Запорожской АЭС «заполнены до нормального технического уровня».

Подробности — в материале «Ъ» «Небратская ГЭС».

Лусине Баласян