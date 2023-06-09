МВД Литвы подтвердило, что в стране просит убежища россиянин, называющий себя летчиком ВВС РФ

Заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс подтвердил, что гражданин России Дмитрий Мишов обратился к местным властям с просьбой предоставить ему убежище. Ранее господин Мишов в интервью «Русской службе BBC» заявил, что он — лейтенант Военно-воздушных сил РФ, служивший в воинской части города Остров в Псковской области и сбежавший из России в Литву.

«Он обратился в вильнюсское отделение Департамента миграции, пытаясь зарегистрировать прошение о предоставлении убежища, но оно не было зарегистрировано»,— сказал господин Абрамавичюс на пресс-конференции (цитата по Delfi). По его словам, господин Мишов сейчас рассматривается как нелегальный мигрант, его местоположение известно местным службам безопасности.

Замминистра отметил, что внутренние службы оценят, представляет ли россиянин угрозу для безопасности Литвы и сможет ли он получить убежище. Господин Абрамавичюс заявил, что Дмитрий Мишов, вероятно, попал на территорию Литвы через внутреннюю границу ЕС — через Латвию или Польшу.

Замглавы МВД не исключил, что ситуация с господином Мишовым является провокацией в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, который должен пройти в июле. «В некотором смысле может существовать возможность такой провокации. Когда ты сначала не обращаешься к властям, а обращаешься в службу BBC, сообщения распространяются — много разных вопросов. Он может оказаться как оппозиционером, так и провокатором. Все возможности, конечно, не исключены»,— заявил господин Абрамавичюс.

8 июня «Русская служба BBC» опубликовала интервью с господином Мишовым. В нем утверждается, что 26-летний россиянин пересек литовскую границу 28 мая. Он заявил изданию, что является штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части №44440 города Остров в Псковской области. В интервью он заявил, что подавал рапорт об увольнении с января прошлого года и не поддерживает военную операцию России на Украине. Он утверждает, что после начала военного конфликта не участвовал в боевых действиях, а перевозил грузы для российской армии по территории Белоруссии на вертолете Ми-26.

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Эрдни Кагалтынов