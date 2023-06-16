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Коммерсантъ FM
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Мнение

Гендиректор ENV-Консалтинг Ирина Демина — о возможностях текущего момента в охране окружающей среды.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вопросами экологии в России в конкретных секторах сегодня занимается ряд отраслевых объединений и ассоциаций, взаимодействующих с регулирующими органами для решения конкретных проблем конкретных компаний и их групп. Также есть общественные организации, защищающие права граждан. И все они работают отдельно друг от друга, стремятся решить локальные отраслевые вопросы, не имеют единой стратегии и порой даже конкурируют друг с другом за сферы влияния.

Однако поворот госрегулирования в охране природы к более комплексному подходу (см. материал рядом) неожиданно напоминает, что экология как наука о рациональном, ответственном природопользовании реализуется на практике в виде грамотно спланированных и организованных технологических процессов в системе управления и инфраструктуре, а не на бумаге и в статистических отчетах. Для создания эффективной инфраструктуры необходимо работать над профилактикой экологических проблем, а для их прогнозирования — иметь межотраслевой кругозор, формирование которого невозможно без свободного и доверительного обмена мнениями, опытом применения лучших практик и ресурсами.

Новации природоохранной политики в России позволяют рассчитывать на то, что такой обмен востребован. Однако профессиональное экологическое объединение должно формироваться вокруг общих ценностей и целей, связанных с рациональным природопользованием и достижением измеримых результатов в решении экологических задач, не ограниченных только установкой очистного оборудования для снижения значений выбросов и сбросов загрязняющих веществ на «конце трубы». И для его создания необходима консолидация усилий экологов, технологов, строителей, проектировщиков и эксплуатационщиков, готовых отказаться от мышления привычными и готовыми схемами и посмотреть на охрану окружающей среды шире, используя опыт специалистов разных профилей и отраслей.

15 лет работы в команде, объединяющей вокруг себя неравнодушных профессионалов, реализующих на предприятиях проекты, которые позволяют использовать меньше ресурсов, сокращать количество отходов, объемов выбросов и сбросов, показывает: такие люди могут привлекать и объединять людей со схожими точками зрения, в том числе вдохновлять молодых специалистов на результативную работу в сфере экологии.

Инструментами для взаимодействия профессионального объединения могут быть разные мероприятия: от научно-практических конференций и презентаций проектов до вебинаров, просветительских программ и даже детских мероприятий. Хорошим результатом работы такого объединения будет формирование культуры и традиций результативной работы в сфере экологии, риск-ориентированного подхода и профилактики негативного воздействия на окружающую среду, но начинать надо, кажется, сейчас.

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