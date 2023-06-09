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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области бастующие из-за слухов о массовом увольнении шахтеры вернулись к работе

В Свердловской области бастующие из-за слухов о массовом увольнении шахтеры «Мариинского прииска» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») вернулись к своей работе, сообщили «Ъ» в пресс-службе «РТ-Капитал». Предприятию удалось договориться с сотрудниками, прииск работает в штатном режиме.

Как сообщили в «РТ-Капитал», на «Мариинском прииске» в ближайшее время начнут планировать строительство флотационной фабрики. До 14 июня будет создана рабочая группа с участием представителей «РТ-Капитала», «Мариинского прииска», работников предприятия и представителя губернатора региона для разработки плана по развитию прииска. «До 10 июля будут приняты согласованные со всеми сторонами меры», – сказано в сообщении.

«Объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии», – заявил заместитель генерального директора «РТ-Капитал» Игорь Юдин.

8 июня около 100 шахтеров «Мариинского прииска» в поселке Малышева отказались выходить на поверхность из-за слухов о закрытии предприятия и сокращении коллектива. По факту произошедшего прокуратура Асбеста организовала проверку соблюдения трудовых прав работников. Во время проверки установлено отсутствие задолженности по выплате заработной платы перед сотрудниками.

Полина Хабарова, Екатеринбург

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