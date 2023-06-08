В Свердловской области 80 шахтеров устроили забастовку из-за слухов о массовых увольнениях

В Свердловской области в поселке Малышева 80 шахтеров «Мариинского прииска» (находится под управлением ООО «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех») отказались подниматься на поверхность из-за слухов о массовом увольнении сотрудников и ликвидации предприятия, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании «РТ-Капитал».

Директор департамента по труду и занятости населения области Дмитрий Антонов заявил, что «вопрос перетрудоустройства работников "Мариинского прииска" находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов».

По словам главы Малышевского городского округа Марии Рубцовой, у правительства нет информации о массовом сокращении сотрудников. Как варианты трудоустройства сотрудников «Мариинского прииска» указываются, в частности, Малышевское рудоуправление, «Урал АТИ», компания «Билдинг-Сервис».

«Несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом»,— приводит комментарии компании «РТ-Капитал» департамент информационной политики региона.

Представители «Мариинского прииска» отметили, что сейчас предприятие нацелено на сокращение чистого убытка и повышение финансовой устойчивости. В соответствии с планами предприятие перейдет на менее затратные и более современные способы добычи и переработки сырья.

По данным «Ростеха», с 2020 года корпорация проводит «финансовую реанимацию» «Мариинского прииска», который на данный момент является убыточным. Более 1,5 млрд руб. потрачено на улучшение, погашение первоочередных долгов и выплату заработной платы, а также на финансирование текущей деятельности.

Как сообщили «Ъ» сотрудники «Мариинского прииска», «в настоящий момент дочернее общество госкорпорации "Ростех" ООО "РТ-Капитал" в одностороннем порядке приняло решение о закрытии шахты, прекращении работ по бериллиевой программе и увольнении персонала».

В пресс-службе «РТ-Капитал» отметили, что сейчас в шахте остаются 83 человека, около 20 сотрудников вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. «С теми, кто продолжит деструктивную линию, разговор будет жесткий, вплоть до увольнения и взыскания убытков»,— сказано в сообщении.

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. «Мариинский прииск» возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века. Главными компонентами месторождения являются изумруд и оксид бериллия, попутными — хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий.

Полина Хабарова, Екатеринбург