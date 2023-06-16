«Soft Skills являются отличительной особенностью женского стиля управления»

Женщины все чаще добиваются профессиональных успехов преимущественно в мужских сферах деятельности, но их карьере до сих пор регулярно мешают стереотипы. О том, какие тренды сейчас на рынке труда в IT, какие навыки необходимы для работы в отрасли и как балансировать между мужским и женским подходом к управлению, “Ъ” рассказала генеральный директор B2B-маркетплейса «Максмарт» Елена Суховей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «Максмарта» Елена Суховей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Гендиректор «Максмарта» Елена Суховей

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Какие сейчас карьерные тенденции в IT — кто приходит в профессию?

— За последние десять лет IT-отрасль стала одной из передовых в России — сейчас здесь есть высокий спрос на кадры и есть предложение. Цифровизация в РФ признана одним из ключевых направлений развития в госуправлении, в реальном секторе, в сферах торговли и услуг. Появилось большое количество компаний, которым необходимы IT-специалисты, соответственно, появились возможности карьерной самореализации. За последние 10–15 лет существенно изменился состав специалистов в IT: если ранее значительную долю сотрудников занимали службы поддержки, так как в основном использовалось зарубежное ПО, то сейчас больше отечественных решений, которые нужно разрабатывать, дорабатывать и развивать. Естественным образом фокус в образовании также сместился на самые прогрессивные языки программирования. И вход в профессию становится доступнее: в отрасль идут молодые люди, получившие не высшее образование, а среднее специальное образование.

— Достаточно ли у них компетенций?

— Уровень выпускников IT-специальностей кардинально не изменился. В молодых специалистов в любом случае нужно вкладываться, особенно если компания работает с самописным кодом — а это необходимое условие при создании маркетплейсов, «коробочные» решения не подходят. Поэтому джуны первые три месяца в компании только вливаются в процесс, затем еще полгода набираются компетенций. Часто по истечении этого времени молодые специалисты уже недовольны своей позицией — они хотят большего, но в действительности для большего компетенций еще не хватает и их еще надо продолжать нарабатывать. Это немного избалованная отрасль, в том числе из-за тренда, который на волне высокой конкуренции задавали крупнейшие международные IT-компании, но сейчас ландшафт выравнивается.

— Все больше девушек приходят в IT, но отрасль считается преимущественно мужской. Насколько это верно?

— Есть должности, в которых женщин уже гораздо больше. Среди тестировщиков сейчас примерное соотношение 60% мужчин и 40% женщин. Такое же соотношение среди прожект-менеджеров, в обязанности которых входит сопровождение продукта от разработки идеи до выпуска на рынок. С этими задачами отлично справляются женщины благодаря soft skills, то есть гибким навыкам, которые необходимы для управления процессом. Другое направление в IT — аналитика, умение обрабатывать большие объемы данных. По моему опыту с этими задачами в равной степени справляются мужчины и женщины, поэтому соотношение там 50 на 50.

Однако если мы говорим о программировании, фронтенд- и бэкенд-специалистах, то 90% позиций закрывают мужчины. Дело в том, что женщины более многозадачные, с отличными, гибкими навыками, способные к командной работе, но очень часто все еще уступают мужчинам по hard skills — профессиональным компетенциям, знанию терминологии, по возможностям углубиться в алгоритмы. Уверена, что через какое-то время это изменится, и женщин в программировании станет больше.

— Вам удалось занять руководящую должность в IT-сфере. Какие особенности необходимо учитывать женщинам при построении карьеры в отрасли?

— Девушкам, которые хотят построить карьеру в IT, нужно на самом старте взвешенно подойти к выбору направления и оценить, на какую должность они в реальности могут претендовать. С учетом того что в 95–99% позиции программистов закрывают мужчины, женщине будет сложнее пройти собеседование, поскольку есть сложившаяся практика выбора кандидатов и есть понимание, что женщины все же уступают по hard skills на текущий момент. На руководящих позициях женщина с аналитическим складом ума и продвинутыми менеджерскими навыками может вполне успешно конкурировать в этой отрасли с мужчинами. Необходимы лидерские качества, готовность брать на себя ответственность и постоянно обучаться. Но ей все равно будет чуть сложнее продвигаться по карьерной лестнице.

Если женщина претендует на высокие должности, то к этому списку добавляются и личностные характеристики. Нужно исключить эмоциональный подход к работе, должны быть системность мышления, логика, поскольку IT — это алгоритмы и штат сотрудников, преимущественно, интровертов. Между тем многозадачность помогает женщинам конкурировать. По своему опыту могу сказать, что способность заниматься несколькими проектами одновременно, ставить одновременно разные задачи, позволяет женщине быстрее шагать и достигать высоких результатов. Такую тактику я использую и в управлении «Максмартом»: быстрая реализация задач и максимально динамичное развитие проекта. Женщины не так часто занимают высшие руководящие должности в сегменте IT, поэтому со временем привыкаешь находиться в мужском мире и говорить на одном языке — нужно подстраиваться под стиль и манеру общения собеседников.

— То есть пока приходится все-таки адаптироваться к мужскому стилю?

— Однозначно. Приходится адаптироваться к мужскому стилю управления и ведения дел. Каждый месяц при подготовке отчета для совета директоров я тщательно продумываю каждую фразу. Важно, чтобы собеседники меня понимали — тогда коммуникация эффективная и мы можем достигать поставленных целей быстрее.

— Как удается выстраивать отношения с бизнес-партнерами и выдерживать конкуренцию с мужчинами?

— При взаимодействии с бизнес-партнерами первично уважительное отношение, максимальный уровень этикета, понимания. Немаловажно и то, какой продукт/услуга предлагается бизнес-партнерам. Разработав «Максмарт» под потребности рынка, мы понимаем, что можем предложить востребованный продукт, который закроет потребности потенциального заказчика. И третий пункт — это аргументы. Продукт «Максмарта» непростой: мы оцифровываем процесс закупок, который состоит из большого количества процессов. Это новый продукт для российского рынка. И, как все новое, приходится преодолевать барьеры и возражения при продвижении платформы, в том числе потому, что цифровизация также сопряжена с сокращением офлайн-ресурса, то есть оптимизацией штата. Не все готовы к таким изменениям. Поэтому важно не столько показать свой профессионализм и убедить собеседника в том, что ты разбираешься в деле — важно понять мотивацию бизнес-партнера и исходя из этого отработать возможные возражения и барьеры внедрения продукта.

— Если возвращаться к внутренней организации компании, отличается ли женский стиль управления сотрудниками от мужского?

— Думаю, различия есть. Поскольку женщинам присуща гибкость, стиль руководства также предполагает более демократичный подход в противовес более жесткому стилю руководства у мужчин. С одной стороны, четкое определение границ дозволенного проще для руководителя — есть понятные и жесткие правила. Гибкий же стиль управления содержит риски, что позицию руководителя могут оспорить снизу, и должен быть профессионализм и смелость для дискуссии. Тем не менее такой демократический стиль управления особенно важен в стартапах и при запуске новых продуктов, поскольку позволяет слышать разные гипотезы, принимать решения на основе разных мнений. Женщины-руководители иногда могут проявлять гибкость, чтобы обойти острые углы в кризисных ситуациях, но в IT-компании важнее системность, отточенные алгоритмы, иначе падает исполнительская дисциплина.

— В чем разность подходов при работе с подчиненными мужского и женского пола?

— С мужчинами все должно быть очень системно: постановка задачи, дедлайн по ее выполнению, ожидаемый результат. С женщинами есть некоторое место для неформального общения: можно проговорить личностные, социально значимые аспекты при постановке задачи. Эмоциональный контакт помогает акцентировать внимание на решении каких-то задач.

— Считается, что амбиции — традиционно мужское качество. Вы согласны с таким утверждением?

— Рассуждая об амбициях, я бы обратилась к статистике выигранных олимпиад: наши девочки выигрывают их не реже мальчиков. Ну а что такое олимпиада? Это наработанные знания, усидчивость, желание победить. Амбиции присущи и женщинам, и мужчинам — это скорее черта характера.

— Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы все больше женщин на российском рынке занимали высокие должности?

— Нужно помнить, что важнее всего для руководителя профессионализм — комбинация soft и hard skills, которые можно нарабатывать. И только затем идет гендер, но женщинам нужно понимать, что путь будет непростой, и рационально оценить свои силы. Резюмируя, я могу назвать три пункта. Во-первых, придерживаться того пути, который вы себе наметили, не отступать — отрицательный опыт тоже опыт, нужно отойти в сторону, выяснить причины и проделать работу над ошибками. Во-вторых, психологически женщины и мужчины по-разному воспринимают информацию, поэтому нужно уметь адаптироваться. И, в-третьих, исключить эмоции в работе, оставив системность и последовательность в принятии решений и поступках. Пока изменения гендерного состава российского топ-менеджмента происходят медленно, но этот процесс может идти быстрее, если на уровне государства появятся специальные образовательные и коучинговые программы.

Интервью взяла Екатерина Кузнецова