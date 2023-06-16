«В Подмосковье мы готовы поддержать любое технологичное начинание»

Стремительное развитие экономики требует максимальной вовлеченности человеческого капитала, профессионализма и пассионарности, целеустремленности и самоотдачи. Бизнес и промышленность — не исключение. Это одни из тех сфер, где уже давно стерлась грань между «мужским» и «женским», и то, что раньше делалось преимущественно мужчинами, теперь активно развивается дамами. Причем весьма успешно. О вкладе женщин в экономику и бизнес Подмосковья “Ъ” поговорил с заместителем председателя правительства Московской области — министром инвестиций, промышленности и науки Екатериной Зиновьевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева

Фото: Предоставлено Министерством Инвестиций, Науки и промышленности МО

— Женщина и бизнес совместимы? Каково ваше мнение?

— Они не просто совместимы. Они отлично совместимы. Любой предприниматель обычно живет своим делом, и это, как правило, дает очень впечатляющие результаты, рождает эффективные проекты. Я часто встречаюсь с бизнесом и вижу немало дам-руководителей. Это грамотные и талантливые люди, они одинаково успешно развивают собственное дело или же руководят крупными предприятиями как приглашенные специалисты. Они амбициозны и компетентны. При этом они открыты для диалога и с другим бизнесом, и с властью, организуют тематические бизнес-сообщества и помогают друг другу. Между тем скажу честно, что не очень люблю определять бизнес через гендер, ведь на этом поприще все равны и играют по одним и тем же правилам.

— И все-таки, если говорить о женщинах-предпринимателях, много ли их в Подмосковье?

— Немало. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 430 тыс. МСП. Около трети из них возглавляют женщины. Это различные производства, от пищевых до химических, предприятия сферы услуг и торговли. Зачастую это компании, созданные с нуля и продолжающие набирать обороты под чутким руководством бизнес-леди. Продукция некоторых из этих подмосковных МСП известна и в нашей стране, и за рубежом. Например, мороженое бренда «АйсКро» родом из Подмосковья и выпускается местной компанией «Иль Мио Мороженко». Ее основали две подруги — Ирина Митанова и Екатерина Кудряшова. Начинали воодушевленно, шли к цели, учились на своих ошибках. Даже идея возникновения бизнеса была по-женски изящной и легкой: во время отдыха Ирина увидела, как уличный торговец жонглирует мороженым, и вдохновилась на запуск своего бизнеса. С момента той прогулки прошло уже более семи лет, и сегодня продукцию компании, выросшей кратно, можно найти и на полках многих российских магазинов, и за рубежом.

Не менее известна продукция подмосковной компании «Десятое королевство». Здесь выпускают игрушки и настольные игры. Руководит компанией Маргарита Мусатова. Этот сегодня по-настоящему процветающий бизнес более 20 лет назад создал ее отец — Сергей Викторович Блажилин, открывший с нуля свое небольшое производство игрушек.

— А есть ли у женщин какие-то излюбленные сегменты работы, направления деятельности?

— Здесь все предельно гибко — крестиком вышивать точно не обязательно, хотя есть и те, кто строит свой бизнес именно на этом. А если серьезно, то дамы успешны в разных направлениях бизнеса и каких-то жестких приоритетов я выделить не могу. Они могут и свой небольшой бизнес в сфере услуг открыть, и торговлей заняться, и завод по производству промышленного оборудования возглавить, и ракету в космос запустить. Среди прочих сфер бизнес-леди вполне успешно обосновались в социальном предпринимательстве и продолжают его пополнять. И это служит дополнительным стимулом для стремительно растущего сегмента соцпредпринимательства. В этом году в Московской области социальными признаны уже почти 800 предприятий. При этом впервые этот статус получили 208 субъектов МСП, а остальные подтвердили его.

— Вы помогаете начинающим предпринимателям встать на ноги?

— Любой успешный проект, будь то международная корпорация или небольшой семейный бизнес, когда-то начинался с яркой идеи, чьей-то светлой головы и желания работать. В Подмосковье мы готовы поддержать любое обоснованное начинание, причем прийти с ним может даже «зеленый» предприниматель, имеющий идею, но не имеющий опыта. Ничего страшного, мы научим.

Например, в июне у нас стартовал марафон по развитию бизнеса для начинающих предпринимателей Московской области. Курс предполагает офлайн- и онлайн-обучение и дает представление о ключевых для бизнеса категориях. Более того, эксперты-кураторы разбирают кейсы конкретного бизнес-проекта, работают непосредственно с предпринимателем, помогают грамотно проанализировать бизнес-стратегию, определить точки роста, «подкрутить» маркетинговую эффективность, составить план коммерческого развития.

Образовательные тренинги и программы наставничества — стандартная практика и проводятся для жителей Подмосковья регулярно. Также мы активно подтягиваем начинающих предпринимателей к федеральным образовательным программам.

— Теория не всегда идентична практике. Тем более сейчас, когда у бизнеса столько новых задач и не самая эталонная среда для развития…

— А идеальных условий и не бывает. На 100% идеальная бизнес-среда — это как раз из теории. На практике же всегда бывает что-то, что появляется внезапно и заставляет понервничать. Вынуждает ставить для себя новые задачи, корректировать уже намеченные планы, оперативно принимать важные решения. Будь то авария на локальных электросетях, которая обесточила предприятие, вызвав его простой, или же глобальные истории, принципиально меняющие всю концепцию работы компании. Это деньги, переживания и много-много труда. Именно поэтому бизнесом занимаются далеко не все. И далеко не всем это дано. Это во-первых. Во-вторых, изменчивость среды во многом толкает развитие. Наша задача — помогать бизнесу пережить и локальные проблемы, максимально быстро их решая, и системные вызовы. Быть всегда на связи.

— Например?

— Для решения проблем бизнеса у нас работает система ЦУР «Бизнес», позволяющая решить проблемы предпринимателей. Система аккумулирует запросы, поступающие по восьми каналам связи: это и горячая линия 0150, и региональный Инвестпортал, и встречи с бизнесом, и почта губернатора, и соцсети, и другие. Обратиться можно в удобном для себя формате. Статистика обработки запросов свидетельствует о том, что порядка 80% обращений удается отработать «с колес», в режиме онлайн-консультации. Еще 16% обращений идут на работу к профильным министерствам и решаются ими, а 4% — наиболее сложные — идут в Штаб по защите бизнеса. Без помощи не уходит никто, а обратиться за решением своей проблемы может как МСП, так и крупный бизнес. Разницы не делаем. И сроки рассмотрения вопросов строго регламентированы — большинство удается решить в течение дня. На решение других уходит порядка недели.

— А если мы отойдем от малых форматов вроде МСП и самозанятых и посмотрим на крупный бизнес. Как женщины чувствуют себя в нем?

— Чувствуют себя как профессионалы. Причем здесь не только основатели предприятий, но и приглашенные руководители с колоссальным уровнем экспертности и компетенций. Например, у Подмосковья подписаны два офсетных контракта в сфере фармацевтики. Оба они заключены с компанией «ПСК Фарма», которой руководит генеральный директор Евгения Шапиро. Она грамотный руководитель и управленец, профессионал с большой буквы. Компания «ПСК Фарма» — давний и надежный партнер Подмосковья. В рамках офсетов она обеспечивает регион важными препаратами, в том числе из перечня ЖНВЛП, блестяще справляется со взятыми на себя обязательствами и продолжает активно развиваться.

— Что нужно бизнесу для развития?

— Нужны профессионализм, вера в себя, упорство и готовность работать. Разве это зависит от пола и возраста? В части среды, которую мы адаптируем под бизнес, а также взаимодействия с другими субъектами на инвестиционной арене развивающемуся бизнесу важно понимать, что его страхуют и готовы помочь. Что система вокруг него работает по понятным правилам, а власть — это партнер. Для этого мы обеспечиваем персональное сопровождение инвестпроектам, при котором у каждого из них есть свой куратор, максимально погруженный в тему и способный быстро решить любой вопрос. Бизнесу также необходим доступный и понятный набор инструментов поддержки, и их мы тоже по необходимости предоставляем. А еще для системного развития всегда нужно «место для шага вперед» — например, доступная инфраструктура и локации для последующего расширения. В Подмосковье мы активно развиваем формат промышленной недвижимости «Подмосковье индастриал» и расширяем промышленную ипотеку, позволяющую эту недвижимость приобрести. Предоставляем землю в аренду за 1 рубль в год под запуск импортозамещающих предприятий, ищем основания для предоставления льгот. Такие дает, например, статус, присвоенный проекту регионом.

— А если брать финансовую сторону?

— Для решения финансовых задач есть финансовые инструменты поддержки. Для МСП — это субсидии и гранты, а также займы от нашего Фонда микрофинансирования.

Система мер финансовой поддержки есть и для крупного бизнеса: здесь займы регионального Фонда развития промышленности, субсидии, позволяющие компенсировать затраты на оборудование, создание инженерной инфраструктуры и многое другое. Субсидируем и экспортеров: многие услуги нашего Фонда поддержки ВЭД Московской области для МСП являются бесплатными, а для крупного бизнеса оказываются на условиях софинансирования.

— Возвращаясь к вопросу женского лидерства. Вы тоже женщина-лидер… еще и в таком сегменте. Насколько сложна конкуренция с мужчинами-коллегами?

— Что касается работы, то мне больше нравится слово «созидание», поэтому мы не конкурируем. В работе я придерживаюсь командных принципов. Именно так мы работаем в Мининвесте. В инвестиционной работе необходимо полное принятие того, что лидер — это часть команды.

Необходимо помнить, что сейчас перед нами стоят другие задачи, требующие интеграции по всем направлениям. Это вопросы командной работы, для решения которых необходимы многие и многие компетенции.

Элла Гаврилова