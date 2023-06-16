Особенности национальной женственности

Редактор приложения «Женское лидерство» Анастасия Мануйлова — о парадоксах отношения к гендеру в РФ.

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анастасия Мануйлова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Перед вами, уважаемые читатели, второй номер приложения «Женское лидерство», подготовленный для распространения на Петербургском международном экономическом форуме-2023 (ПМЭФ). Изначально оно задумывалось как проект о сильных женщинах, способных развиваться в условиях турбулентности, запускать новые инициативы и вести за собой других — и в нашем втором выпуске мы продолжили осмыслять и углублять эти темы.

Посмотрев на результаты исследования АНО «Россия — страна возможностей», например, мы увидели, что, хотя о гендерном равенстве в способностях и возможностях говорят давно, в реальности еще во время обучения в школах и институтах девочки оказываются вынуждены заниматься теми направлениями, которые общество продолжает считать для них более подходящими, не ориентируясь на объективные данные о компетенциях, умениях и знаниях. Схожим образом ситуация складывается и дальше — при найме на работу, хотя кадровый портал SuperJob и отмечает, что гендерное распределение в линейных позициях на рынке труда РФ постепенно смещается в пользу женщин. На некоторых из них она даже достигла локального максимума за семилетнюю историю наблюдений, и в числе таких позиций на первый взгляд типично мужские: программистов, инженеров-сметчиков, бизнес-аналитиков. Эта тенденция — очередное опровержение существующих стереотипов о строгой необходимости гендерного разделения труда. Но также это еще и напоминание о том, что, возможно, зачастую стереотипы надо менять не только делом, но и словом, для чего женщинам, которые хотели бы выступать лидерами в своей профессиональной области, может быть полезно задуматься о личном бренде как о еще одном инструменте позиционирования себя в критически настроенной среде. А там, где позиционирование профессиональное, там будет и личное — и вот уж без него сейчас точно не обойтись.

В силу ряда причин вопрос о том, кем себя может и должна видеть женщина в профессиональной и личной жизни, в ближайшие годы неизбежно будет широко обсуждаться — и уже занимает важное место в повестке нынешнего ПМЭФ, и подогревать этот спор будут и растущее внимание государства к вопросам демографии, и увеличивающийся дефицит кадров на рынке труда, и потребность в новых, более гибких стилях управления бизнесом у российских компаний. Требования, которые при этом будут предъявляться к женщинам, неизбежно будут противоречивыми — и быть работающей матерью, особенно на руководящей должности, действительно непросто, как бы гибко ни было организовано рабочее место и расписание, и какими бы доступными ни были детские сады. Впрочем, и с этим российские женщины справятся — как справлялись уже в советское время, хотя это дорогого им стоило.

И здесь, даже если мы будем воспроизводить историю советского общества, хотелось бы все-таки увидеть и какой-то прогресс в отношении к женским возможностям и ресурсам. Иначе в недалеком будущем женщина-лидер, делающая карьеру и занятая в семье, так и будет слышать от своего партнера что-то такое: «Какие замечательные у нас дети — умные в меня, красивые в тебя».

Анастасия Мануйлова