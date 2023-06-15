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Коммерсантъ FM
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«Вместе с рынком мы создаем инфраструктуру для разработчиков»

Иван Мыздриков — о том, как RuStore становится новой технологической средой

Год назад была запущена первая версия RuStore — официального российского магазина приложений для Android. Совместная инициатива крупнейших отечественных компаний-разработчиков с участием Минцифры стала логичным продолжением тренда на поддержку российского IT-бизнеса и ответом на недоступность ряда приложений в Google Play. Магазин уже значительно изменился: открылся личный кабинет для разработчиков, появился встроенный антивирус, заработала программа баг-баунти, были внедрены монетизация, программа поддержки разработчиков и многое другое. О том, какой путь проделал RuStore за это время, “Ъ” рассказал вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков.

Вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков

Вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений Иван Мыздриков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете результаты работы сервиса RuStore по итогам первого года? Удалось ли достичь ключевых показателей, которые были установлены с начала проекта?

— С момента запуска RuStore стал самым востребованным российским магазином приложений: по данным Mediascope, месячная аудитория в первом квартале составила 10 млн пользователей. Более пяти тысяч разработчиков уже опубликовали 7 тыс. приложений.

За год нам удалось закрыть базовые потребности пользователей и разработчиков, предложить собственные технологии рынку. Сегодня пользователи могут не волноваться, что потеряют доступ к необходимым сервисам, а разработчики — к технологическим решениям и источнику заработка.

RuStore уже получил репутацию удобного и надежного сервиса — это подтверждают опросы пользователей и разработчиков, которые мы проводим.

— Какие инструменты дает RuStore разработчикам? Планируете ли вы расширять их поддержку и каким образом?

— Глобально мы создаем для разработчиков инфраструктуру, которая поможет им строить свой бизнес. Задача дать не отдельные функции на платформе, а закрыть все потребности: от привлечения до монетизации. Наши технологии уже позволяют быть на связи с пользователями через push-уведомления, строить маршруты и интегрировать карты, загружать обновления.

В прошлом году российские разработчики лишились привычного способа заработка, поэтому монетизацию в RuStore требовалось запустить максимально быстро. Сначала она работала только для юридических лиц, а недавно мы открыли платежные инструменты и для физлиц, которые зарегистрированы как самозанятые. В RuStore любой российский разработчик может зарабатывать на встроенных покупках, подписках и на размещении платных приложений. Мы стараемся поддерживать российских разработчиков, поэтому весной в шесть раз снизили размер комиссии. В зависимости от способа платежа, который выбрал пользователь, комиссия составит от 0,90% до 3,35% на оборот до 1 млн руб. с каждого продукта — она идет на оплату услуг банков и платежных систем.

В этом году расширится функциональность консоли для разработчиков, появятся возможности для продвижения и аналитики — сейчас это наиболее востребованные функции.

— В RuStore также появились рекомендации и тематические подборки — как они помогают бизнесу в продвижении?

— С одной стороны, RuStore обеспечивает максимально удобный поиск нужных приложений для пользователей, а с другой — доступ к аудитории для издателей. Мы работаем в нескольких направлениях: инструменты ML помогают нам улучшать поиск и рекомендовать похожие приложения, а редакция — создавать тематические подборки, поддерживать события и активности партнеров.

В разделе «Интересное» редакция рассказывает об актуальной повестке, а у партнеров есть возможность сделать специальное предложение для пользователей — дать скидку или промокод. Такая механика особенно популярна во время праздников или с привязкой к какому-то значимому событию. При этом мы не забываем про нужные приложения — они всегда в легком доступе. Сейчас мы активно развиваем раздел «Игры» — работаем над новыми форматами промо.

— Как идет работа над внедрением собственных платежных инструментов RuStore? Какой дополнительный функционал появился в магазине за прошедший год?

— Наше платежное решение построено на технологиях «Сбера» — их опыт позволил запустить монетизацию в сжатые сроки. Пользователи могут покупать платные приложения, осуществлять разовые покупки и оплачивать подписки с помощью платежных сервисов крупных компаний, банковскими картами, через СБП или с баланса мобильного телефона — всеми популярными способами. Паблишеры активно внедряют наш платежный SDK, чтобы не зависеть от зарубежных сервисов.

— В RuStore появляются новые способы авторизации. Например, недавно стала доступна авторизация через Tinkoff ID. Зачем это нужно? Какие дальнейшие планы развития этого направления?

— Новые способы авторизации помогают решить одну из наших главных задач — сделать сервис максимально удобным для пользователя. Для стора не нужно создавать отдельный аккаунт, проще и безопаснее авторизоваться через уже привычные способы. Мы начали с самых популярных: VK ID, Сбер ID, Tinkoff ID, Яндекс ID. Соответственно, добавилась возможность оплаты через VK Pay, Сбер Pay и Tinkoff Pay. Покупать игры или оплачивать подписки так быстрее и удобнее.

Мы активно сотрудничаем с крупнейшими игроками IT-рынка: ищем точки соприкосновения, используем их опыт и внедряем технологии, чтобы упростить пользовательский путь.

— Как планируется развивать рекламные возможности для бизнеса в RuStore?

— У VK большая экспертиза на рекламном рынке, и мы, безусловно, будем использовать опыт компании. Уже в этом году для разработчиков станут доступными инструменты продвижения. Когда такая реклама появится в сторе, то она будет работать в очень нативном формате. Нам важно не только помочь бизнесу, но и сохранить комфорт наших пользователей.

— Как сегодня RuStore решает задачи бизнеса по получению доступа к аудитории?

— По размерам аудитории RuStore уже стал лидером среди российских сторов и уже выходит на уровень крупных зарубежных игроков. При этом количество пользователей стора постоянно растет, они регулярно возвращаются, чтобы обновить приложения или установить новые. Мы активно работаем с рядом вендоров — все больше и больше устройств, на которых RuStore предустановлен.

— Какие обновления ожидать пользователям и разработчикам в ближайшее время?

— Одним из самых важных станет запуск версии RuStore для Android TV. Это выход на новый тип устройств и новую нишу для нас. Мы предоставим пользователям удобный доступ к стриминговым сервисам, приложениям ТВ-каналов и играм на телевизорах. Это важно не только для домашнего использования,— например, на телевизорах в офисах можно будет устанавливать сервисы для видеоконференций. Уже скоро пользователи и разработчики получат доступ к Smart TV с RuStore.

Недавно наш каталог значительно расширился благодаря иностранным приложениям — планируем, что в будущем они займут существенную долю в сторе.

Скоро мы представим новые SDK для разработчиков и дадим им возможность загружать приложения в универсальном формате Android App Bundle, добавим возможности мониторинга стабильности приложения, будем развивать API.

— Как магазин приложений RuStore сегодня в целом помогает бизнесу реализовывать стратегию цифровизации?

— За год мы доказали, что бизнес может быть уверен в безопасности нашего продукта, больших перспективах и качестве предоставляемых сервисов: от платежных инструментов до push-уведомлений. При этом цифровизация напрямую связана с доступностью и удобством его (бизнеса.— “Ъ”) ресурсов для конечного пользователя. С RuStore компании могут быть уверены, что их приложение будет доступно для скачивания вне зависимости от внешних обстоятельств. Пользователи, в свою очередь, сохраняют гарантированный доступ к необходимому и актуальному контенту из безопасного источника.

Разработчики же получают источник монетизации, новую аудиторию и площадку дистрибуции. При этом загрузка приложения в стор не требует много времени и ресурсов — модерация занимает не больше часа, все необходимые документы и инструкции есть в открытом доступе, а поддержка всегда готова помочь с решением вопросов. Всего за год мы смогли создать полноценный магазин приложений и технологическую среду и не планируем на этом останавливаться.

Интервью взял Матвей Соколов

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