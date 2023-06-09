В Ростове-на-Дону контрактник осужден на пять с половиной лет за отсутствие на службе в период мобилизации

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Алексея Елисеева к заключению в колонии общего режима на срок пять лет и шесть месяцев за уклонение от службы в период частичной мобилизации, сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 18 августа 2022 года мужчина не вернулся из отпуска в расположение военной части. Уважительных причин отсутствия у Алексея Елисеева не было. Вернуться к исполнению обязанностей военнослужащий не пожелал даже после объявления частичной мобилизации 24 сентября 2022 года. Он проводил время по своему усмотрению в Таганроге и Пскове вплоть до 30 января 2023 года, когда был задержан полицией и доставлен в военную комендатуру.

Задержанному были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 (самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца) и ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части продолжительностью свыше одного месяца военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации).

«В судебном заседании подсудимый Елисеев виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся»,— сообщает пресс-служба суда.

Суд признал мужчину виновным. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону