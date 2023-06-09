SuperJob: стресс на работе испытывают 96% нижегородцев

Каждый третий житель Нижнего Новгорода оценил уровень стресса на работе как высокий или очень высокий, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Еще 28% респондентов назвали уровень стресса средним, 29% – низким. 4% нижегородцев рассказали, что совсем не испытывают стресса.

Те, кто не любит свою работу, в среднем оценили ежедневный уровень стресса в 3,8 балла из пяти возможных. Нижегородцы, которым нравится их дело, – в 2,5 балла.

Опрос проводился среди экономически активного населения с 30 мая по 7 июня.

Анастасия Еремина