Коллектив реставраторов Третьяковки награжден госпремией за работу над картиной Репина

Госпремия за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2022 год присуждена коллективу реставраторов из Третьяковской галереи за работу над картиной Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Об этом в ходе пресс-конференции сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения 10 млн руб. лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. Вручается ежегодно 12 июня, в День России.

Картина Репина была повреждена 25 мая 2018 года. Посетитель галереи 37-летний инженер из Воронежской области Игорь Подпорин ударил картину металлической стойкой ограждения. В апреле 2019 года его приговорили судом к двум с половиной годам лишения свободы. Полотно реставрировали четыре года. Первый показ отреставрированной картины прошел 23 мая 2022 года на пресс-конференции, после этого работу художника переместили в хранилище. Летом прошлого года для картины заказали пуленепробиваемую капсулу.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Иван Грозный и сын его Иван».

Милена Костерева