11 июня исполняется 50 лет председателю правления, генеральному директору компании СИБУР Михаилу Карисалову

Его поздравляет генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский:

— Дорогой Михаил Юрьевич! К 50-летию Вы сумели заслужить такую благодарность музейного мира, что ее хватит еще на много дней рождения. Ваше потомственное понимание духа музейного коллекционирования, помноженное на необыкновенную щедрость, стало явлением в культурной истории России. Вы собираете, имея в виду музеи, и дарите, зная музейные мечты. Благодаря Вашему вкусу и прозорливости множество дворцовых предметов вернулось «домой» и «воскресло». Я желаю Вам никогда не терять той удивительной «жажды жизни» и утонченности зрения, которые обеспечивают Вам успех не только в сфере культуры и вечных ценностей, но и в делах более прозаичных, но не менее ценных.

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