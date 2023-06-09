GM договорилась с Tesla об использовании ее сети зарядных станций для электромобилей

General Motors и Tesla договорились о партнерстве, которое предусматривает использование владельцами электромобилей GM сети станций быстрой зарядки Tesla Supercharger. О партнерстве было объявлено в четверг.

Это также означает, что GM примет созданный Tesla стандарт разъема для зарядки электромобилей — NACS. В мае о подобном соглашении с Tesla объявил Ford. Тем самым три крупнейших игрока на американском рынке электромобилей приняли единый стандарт разъема и будут пользоваться одной сетью зарядных станций.

В сеть Tesla Supercharger входит около 5 тыс. станций по всему миру, позволяющих быстро заряжать электромобили. На Tesla приходится около 60% всех станций для быстрой зарядки в США. По мнению экспертов, такие соглашения будут способствовать дальнейшему развитию сети зарядных станций Tesla. «Можно видеть своего рода эффект снежного кома, когда все больше автопроизводителей присоединяется и переходит на стандарт Tesla»,— отмечает Крис Харто, старший аналитик по вопросам политики журнала Consumer Reports, который издает американский союз по защите прав потребителей.

Акции GM и Tesla выросли в четверг на 4%.

Яна Рождественская