Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов из-за недостоверной информации о спецоперации

Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ примерно к 206 тыс. сайтов, рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. В ведомстве утверждают, что на этих ресурсах были опубликованы недостоверные материалы о российской военной операции, дискредитирующие вооруженные силы России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«С 24 февраля — это примерно 206 тыс. страниц с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация вооруженных сил РФ, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам»,— сказал господин Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы» (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы Роскомнадзора отметил, что в настоящее время все указанные ресурсы заблокированы, а материалы удалены из социальных сетей. Он добавил, что такую работу ведомство проводит ежедневно с начала военной операции России на Украине.

В связи с неудалением материалов, содержащих недостоверную информацию о проведении российской военной операции, 1 июня был заблокирован сайт иностранной платформы для социальной журналистики Medium. В тот же день мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») на 3 млн руб. Роскомнадзор требовал от фонда удалить с ресурса статью «Российская оккупация Харьковской области».

Милена Костерева