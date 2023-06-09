Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роскомнадзор заблокировал 206 тыс. ресурсов из-за недостоверной информации о спецоперации

Роскомнадзор с 24 февраля 2022 года ограничил доступ примерно к 206 тыс. сайтов, рассказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин. В ведомстве утверждают, что на этих ресурсах были опубликованы недостоверные материалы о российской военной операции, дискредитирующие вооруженные силы России.

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«С 24 февраля — это примерно 206 тыс. страниц с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация вооруженных сил РФ, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам»,— сказал господин Субботин в кулуарах конференции «Локальное радио: инновации и перспективы» (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы Роскомнадзора отметил, что в настоящее время все указанные ресурсы заблокированы, а материалы удалены из социальных сетей. Он добавил, что такую работу ведомство проводит ежедневно с начала военной операции России на Украине.

В связи с неудалением материалов, содержащих недостоверную информацию о проведении российской военной операции, 1 июня был заблокирован сайт иностранной платформы для социальной журналистики Medium. В тот же день мировой суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владелец энциклопедии «Википедия») на 3 млн руб. Роскомнадзор требовал от фонда удалить с ресурса статью «Российская оккупация Харьковской области».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...