РКН ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту иностранной платформы для социальной журналистики Medium, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. Причина блокировки не уточняется.

Платформа Medium была запущена в августе 2012 года сооснователями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. На сайте Medium любой пользователь мог публиковать свои тексты или вести блог. Однако политика платформы предусматривает серьезную модерацию: к публикации запрещены порнографические материалы, разжигающие рознь, и т.д.

По данным SimilarWeb, за последний месяц сайт medium.com посетили 134,2 млн раз.

Милена Костерева