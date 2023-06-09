Завершение строительства российского ледокола Icebreaker-7 перенесли на четыре года

Окончание работ по строительству ледокола Icebreaker-7 для морских портов Северо-Западного бассейна перенесено с конца 2024 года на 2028 год. Об этом сообщил Минтранс на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова. Причиной ведомство назвало санкции.

Стоимость проекта оценивается в 10,5 млрд руб. В министерстве уточнили, что техническая готовность ледокола составляет 1,38%, уже была осуществлена закладка киля. «В связи с введенными санкциями и отказами поставщиков выполняется переработка проектной документации судна в постройке с ориентацией на отечественных поставщиков оборудования и материалов»,— сказано в ответе Минтранса (цитата по ТАСС).

Ледокол ледового класса Icebreaker-7 мощностью 18 МВт предназначен для проводки и буксировки крупнотоннажных судов, а также для перевозки грузов. Кроме того, судно способно вести ледовую разведку и поисково-спасательные операции с применением беспилотного авиационного комплекса.

«Ъ» сообщал, что Минпромторг и Минтранс в 2021 году рассматривали увеличение стоимости строительства ледокола с 10,5 млрд до 14,5 млрд руб., а сроки могли сдвинуть на середину осени 2026 года. Ледокол для «Росморпорта» строит Выборгский судостроительный завод.

Лаура Кеффер