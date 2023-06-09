Во Владивостоке более 500 домов остались без электричества из-за непогоды

В Первомайском районе Владивостока произошло аварийное отключение электричества, сообщили ТАСС в Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). Более 500 многоквартирных домов остались без света, на место выехала бригада энергетиков. В ДРСК заявили, что ориентировочно на восстановление электроснабжения понадобится час.

За прошедшие сутки во Владивостоке выпало 106 мм осадков, что превысило месячную норму июня. Из-за ливня в городе подтопило дороги, сошел грунт с косогоров, повреждены тротуары, в некоторых местах смыло асфальт и брусчатку, также были повалены несколько деревьев. Кроме того, в городе фиксировали локальные перебои с интернетом.

Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на сегодня, 9 июня, и на 10 июня. Во Владивостоке введен режим повышенной готовности, он действует до 9:00 по местному времени (2:00 мск) 13 июня. Глава Владивостока Константин Шестаков попросил работодателей перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Лаура Кеффер