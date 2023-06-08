Во Владивостоке введен режим повышенной готовности из-за затопления после дождей

Во Владивостоке за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков. На 20:00 (13:00 мск) во Владивостоке выпало около 73 мм осадков при норме 104 мм. Из-за интенсивных дождей на одну из дорог города сошел грунт. С 18:00 (11:00 мск) во Владивостоке введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 09:00 13 июня (02:00 мск).

«У некоторых провайдеров наблюдаются проблемы с интернет-связью. Сейчас сайт мэрии недоступен. В результате ливня произошел сход грунта с косогора. На устранение направлены спецтехника и бригады дорожников»,— сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Владивостока. Интенсивные дожди начались в городе около 15:00 (08:00 мск). По данным Приморского гидрометцентра, наиболее сильный удар пришелся на центр города и район Второй речки.

Местные жители опубликовали в социальных сетях фото с обвала. Часть трехполосной дороги в районе Моста Дружбы завалена грунтом и крупными камнями. На видеозаписях видно, что пешеходы вынуждены идти по колено в воде. Также местные жители сообщают, что в отдельных районах вода под большим напором выходит на дороги из канализационных люков.

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил о подтоплениях на Иманской, Авроровской, Пограничной улицах. Он также обратился к работодателям с просьбой перевести сотрудников на удаленный режим работы. По его словам, усиление дождя ожидается с 22:00 (15:00 мск).

7 июня во Владивостоке произошла авария на участке магистральной сети теплоснабжения в районе площади Луговой. В результате поток горячей воды цвета ржавчины затопил саму площадь и прилегающие улицы. Из-за происшествия горячую воду отключили в 146 многоквартирных домах, где проживают более 23 тыс. человек. Это уже вторая авария в теплоснабжении города за текущий год, аналогичная произошла в марте. Тогда из-за прорыва на участке теплотрассы около 30 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения.

Милена Костерева