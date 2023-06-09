Из свежей почты

Айгуль Юльмамбетова, 13 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 147 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Пользователи благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 20 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 24 тыс. руб.

Айгуль родилась раньше срока, не дышала, врачи выходили ее. В развитии отставала. Ей поставили диагноз ДЦП, а в два года у дочки начались судорожные приступы. Нас взяли на терапию в Институт медицинских технологий (ИМТ, Москва). Приступов стало меньше. Русфонд собрал деньги еще на три курса терапии — врачи ИМТ добились ремиссии по эпилепсии и начали реабилитацию. Мечтаем продолжить лечение, но нет денег. Помогите! Назира Юльмамбетова, Красноярский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Айгуль прошла три курса восстановительного лечения, у нее снизился тонус мышц, она окрепла, стала активнее. По эпилепсии достигнута длительная ремиссия. Лечение нужно продолжить».

Аня Лебедева, 12 лет, синдром Гольденхара, недоразвитие нижней челюсти слева, нарушение прикуса, требуется ортодонтическое лечение. 154 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 130 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 19 тыс. руб.

Дочка родилась без левой ушной раковины и слухового прохода, с несимметричным личиком. Прикус у Ани тоже нарушен, на левой стороне зубы растут скученно. Исправить челюсти хирургически можно, но перед операцией нужно провести ортодонтическое лечение. Живем в селе, я воспитатель в детском саду, муж — оператор котельной. Пожалуйста, помогите нам! Марина Лебедева, Кировская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «У Ани аномалия развития костей лица — верхняя челюсть недоразвита, нижняя недоразвита и смещена, зубы растут неправильно, прикус нарушен. Лечение пройдет с помощью несъемных дуговых аппаратов (брекет-систем)».

Коля Синяков, 4 года, первичный иммунодефицит, Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром, требуется лекарство на три месяца. 129 842 руб.

Внимание! Цена лекарства 198 842 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 19 тыс. руб.

В два месяца у Коли возник абсцесс тканей прямой кишки, потом вирусные инфекции. Сын в тяжелом состоянии несколько раз попадал в больницу. У Коли нашли мутацию, которая указывает на редкий вид иммунодефицита. В Центре имени Рогачева в Москве сына обследовали, начали новую терапию. Коле лучше, но дома требуется принимать иммуноглобулин и препарат хумира. Хумиру выдадут бесплатно, но пройдет время, а лечение прекращать нельзя. Помогите нам! В семье трое маленьких детей, работаю только я. Михаил Синяков, Рязанская область

Педиатр Сасовского межрайонного медицинского центра Екатерина Скалябина (Сасово, Рязанская обл.): «У Коли редкий вид первичного иммунодефицита. Мальчику требуется терапия препаратом хумира. Отмене и замене препарат не подлежит».

Кирилл Евтеев, 7 лет, медуллобластома (опухоль головного мозга), требуется реабилитация. 156 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 21 тыс. руб.

В мае 2020 года Кирюша пожаловался на боль в голове, у него началась рвота, светобоязнь. Врачи обнаружили у сына большую опухоль в районе мозжечка. Ее удалили, но после операции Кирюша не отзывался на имя, меня не узнавал, не говорил. Ему провели десять блоков лучевой и химиотерапии. После ремиссии мы начали реабилитацию в подмосковном центре «Три сестры». Теперь сын ходит, сам ест и одевается, но речь и походка у него нарушены, пострадала правая сторона тела. Реабилитацию нужно продолжить! Прошу, помогите! Ольга Евтеева, Мордовия

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «Мы будем улучшать качество ходьбы, а на занятиях с эрготерапевтом отрабатывать навыки самообслуживания. При необходимости с мальчиком будут работать логопед и психолог».

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