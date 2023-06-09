24,8 процента в годовом выражении составил рост национальной денежной массы (агрегат М2) в мае 2023 года, оценил Банк России. По сравнению с апрелем 2023 года темпы роста показателя ускорились на 1,1 процентного пункта, а основной причиной такого ускорения стало быстрое увеличение наиболее ликвидной части M2 — наличных денег на руках у населения и переводных депозитов домохозяйств. В мае вклад наличных и депозитов населения в прирост рублевой денежной массы фактически сравнялся со вкладом средств нефинансовых и финансовых организаций в банковской системе. Годовой темп прироста широкой денежной массы (включает валюту) также увеличился, составив на 1 июня 15,2% (на 1 мая — 14,8%).