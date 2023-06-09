Консенсус о ближайшем будущем экономики РФ почти сложился

Обновленный июньский макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics, в котором участвовали 36 экономистов инвестбанков и исследовательских институтов, лишь три из которых российские, в части оценки роста ВВП РФ на 2023 год подтянулся к консенсусу в 0,8%, который ранее был получен ЦБ (см. “Ъ” от 6 июня), прогнозируя спад в 0,8% против спада на 1,2% месяц назад. Увеличению прогноза FocusEconomics послужило улучшение оценок роста частного потребления до 1% с 0,4% при фактически неизменных оценках ожиданий спада инвестиций — 0,4% против 0,3% и незначительном ухудшении прогноза профицита внешней торговли — до $165 млрд cо $169 млрд.

Заграничные аналитики фактически сошлись с Банком России в оценке будущей траектории инфляции — она ускорится до 5,7% на конец 2023 (это чуть выше середины прогнозного диапазона регулятора, тогда как консенсус российских аналитиков попал в его середину — 5,5%). Впрочем, в отличие от российских коллег и регулятора консенсус FocusEconomics пока не видит снижения темпов роста потребительских цен до искомых ЦБ 4% в 2024 году, ожидая инфляции в 4,4% к концу следующего года. Ключевая ставка, по мнению консенсуса ЦБ, в 2023 останется неизменной — 7,5% годовых. Середине прогнозного диапазона ЦБ по инфляции соответствует скорее медианная траектория ставки с повышением до 8–8,5%, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Схожий уровень ставки — 7,55% на конец 2023 года — видит и медианный аналитик FocusEconomics, но при чуть большем уровне инфляции.

Несмотря на пересмотр вниз ожиданий по цене нефти Urals (с $60 до $56 за баррель), консенсус ЦБ ждет укрепления рубля — для достижения среднегодового курса в 76,9 руб./$, а респонденты FocusEconomics сходятся на 77,8 руб./$ при такой же цене нефти и заметно большем (на $40 млрд) уровне внешнеторгового профицита. Это в любом из случаев должно означать укрепление рубля до конца года. На этом фоне ожидания медианного аналитика FocusEconomics в отношении среднесрочных перспектив экономики РФ сильно не изменились — до 2027 года темпы ее роста не достигнут 1,5%, которые в текущих условиях российские экономисты видят потенциальными, и останутся заметно меньшими, чем в среднем в мире и в странах Центральной (Восточной) Европы (см. график).

Артем Чугунов