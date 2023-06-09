Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Консенсус о ближайшем будущем экономики РФ почти сложился

Мониторинг прогнозов

Обновленный июньский макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics, в котором участвовали 36 экономистов инвестбанков и исследовательских институтов, лишь три из которых российские, в части оценки роста ВВП РФ на 2023 год подтянулся к консенсусу в 0,8%, который ранее был получен ЦБ (см. “Ъ” от 6 июня), прогнозируя спад в 0,8% против спада на 1,2% месяц назад. Увеличению прогноза FocusEconomics послужило улучшение оценок роста частного потребления до 1% с 0,4% при фактически неизменных оценках ожиданий спада инвестиций — 0,4% против 0,3% и незначительном ухудшении прогноза профицита внешней торговли — до $165 млрд cо $169 млрд.

Заграничные аналитики фактически сошлись с Банком России в оценке будущей траектории инфляции — она ускорится до 5,7% на конец 2023 (это чуть выше середины прогнозного диапазона регулятора, тогда как консенсус российских аналитиков попал в его середину — 5,5%). Впрочем, в отличие от российских коллег и регулятора консенсус FocusEconomics пока не видит снижения темпов роста потребительских цен до искомых ЦБ 4% в 2024 году, ожидая инфляции в 4,4% к концу следующего года. Ключевая ставка, по мнению консенсуса ЦБ, в 2023 останется неизменной — 7,5% годовых. Середине прогнозного диапазона ЦБ по инфляции соответствует скорее медианная траектория ставки с повышением до 8–8,5%, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Схожий уровень ставки — 7,55% на конец 2023 года — видит и медианный аналитик FocusEconomics, но при чуть большем уровне инфляции.

Несмотря на пересмотр вниз ожиданий по цене нефти Urals (с $60 до $56 за баррель), консенсус ЦБ ждет укрепления рубля — для достижения среднегодового курса в 76,9 руб./$, а респонденты FocusEconomics сходятся на 77,8 руб./$ при такой же цене нефти и заметно большем (на $40 млрд) уровне внешнеторгового профицита. Это в любом из случаев должно означать укрепление рубля до конца года. На этом фоне ожидания медианного аналитика FocusEconomics в отношении среднесрочных перспектив экономики РФ сильно не изменились — до 2027 года темпы ее роста не достигнут 1,5%, которые в текущих условиях российские экономисты видят потенциальными, и останутся заметно меньшими, чем в среднем в мире и в странах Центральной (Восточной) Европы (см. график).

Артем Чугунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...