ВВП РФ торопится к целевому прогнозу

Сводный индекс PMI России S&P Global («прокси» ВВП, включает промышленность и услуги) ослаб до 54,4 пункта в мае (значения выше 50 означают рост деловой активности) с 55,1 пункта в апреле. Напомним, в феврале показатель сделал рывок до 53,1 пункта с 49,7 пункта в январе, достиг 56,8 пункта в марте и начал откатываться назад. Как и в апреле (см. “Ъ” от 15 мая), причиной торможения композитного PMI в мае стало охлаждение в услугах.

В то же время, по данным Росстата, выпуск в базовых видах экономической деятельности (добыча, обработка, энергетика, ЖКХ, АПК, строительство, транспорт, торговля и финансы) в апреле в годовом выражении вырос на 5,5% после роста на 1,1% в марте впервые с марта 2022 года. Причины — низкая база прошлого года и ускорение динамики промпроизводства и розничной торговли. «Выпуск базовых секторов — хороший прокси для ВВП»,— считают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Если судить по динамике композитного PMI в соотношении с динамикой годового ВВП (см. график) и торможению месячных приростов показателя (Минэкономики считает, что в апреле к марту с исключением сезонности он вырос на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее), шансы скорого охлаждения роста велики. «Хорошо бы иметь независимый индикатор, который исторически лучше "бьется" с ВВП, но не уверен, что такой, кроме PMI, есть»,— отмечает в свою очередь Александр Исаков из Bloomberg Economics.

В годовом же выражении ВВП в апреле действительно стал выше уровня прошлого года на 3,3% против спада на 0,7% в марте 2023 года на фоне низкой базы. При этом за январь—апрель 2023 года спад ВВП, по оценке Минэкономики, замедлился до 0,6% (целевой годовой прогноз ведомства — рост экономики в 1,2%). Аналитики, которых опрашивает Банк России, в июне тоже улучшили свой консенсус-прогноз роста ВВП на 2023 год до 0,8% с минус 0,1% месяцем ранее, да и сам регулятор пересмотрел свой прогноз по ВВП вверх до плюс 0,5–2,5%.

Актуальные же консенсус-прогнозы на 2024–2025 годы примерно совпадают с апрельскими, фиксируют в ЦБ: по ним ВВП в 2024 году будет на 0,1% выше уровня 2021 года, а в 2025 году к 2021 году рост составит 1,6% (в апрельском опросе — 0,8%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна — 1,5%, что соответствует потенциалу российской экономики.

Артем Чугунов