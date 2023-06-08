Вольеры вступили в программу реновации

Правительство РФ утвердило новые требования к сфере торговли животными. Регламентированы, в частности, размеры вольеров, температурный режим содержания, правила кормления и освещения в торговых точках. Правила вступят в силу в следующем году, однако ряд зоомагазинов уже отказался от торговли животными, так как соблюдать эти требования для них будет нерентабельно, заявил “Ъ” депутат Владимир Бурматов. Зоозащитников настораживает, что положения не распространяются на деятельность самозанятых, которая «составляет огромный объем теневого рынка домашних животных».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Правительство РФ утвердило требования к содержанию животных в местах их продажи. Документ, который вступает в силу с 1 марта 2024 года и устанавливает ряд новых правил для этой сферы, подготовлен в рамках реализации обновленного законодательства.

Речь идет о принятых Госдумой в октябре 2022 года поправках к ст. 5 и 11 закона «Об ответственном обращении с животными». Комментируя документ, спикер парламента Вячеслав Володин отмечал, что в зоомагазинах и на птичьих рынках «животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи». Поэтому депутаты наделили кабмин дополнительными полномочиями регулировать отрасль, связанную с торговлей ими.

Первая версия постановления, подготовленная Минприроды, должна была вступить в силу в сентябре этого года. Однако ряд норм проекта был раскритикован экспертами, в частности, споры шли по поводу допустимых размеров вольеров. Зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов, инициировавший внесение законопроекта, заявил, что «заданные параметры не отвечают духу закона, то есть запрету уродливых форм торговли животными». В итоговом варианте нормативы были увеличены, что вполне удовлетворило депутата.

Помимо требований к размеру вольеров (в зависимости от вида животных) постановление также регламентирует температурный режим содержания, правила их кормления и освещения и состояние ветеринарных документов. Продавать животных будет разрешено только в местах, соответствующих указанным параметрам, а также только там, где эти животные и содержатся. Отметим, постановление не распространяется на «торговую деятельность, осуществляемую физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим (самозанятыми.— “Ъ”)».

«Теперь незаконно будет продавать животных на улице в клетках или переносках или в торговых точках на рынке, принося утром и унося назад вечером»,— прокомментировал в беседе с “Ъ” новшества исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

В остальном зоозащитник считает установленные требования настолько слабыми, что «по факту в этих сферах ничего не поменяется».

Директора по GR и PR ассоциации «Благополучие животных» Юлию Трефилову настораживает, что положения не распространяются на продажу животных, осуществляемую самозанятыми: «Эта деятельность составляет огромный объем теневого рынка домашних животных, в отношении данной категории продавцов меры должны быть ужесточены». Госпожа Трефилова настаивает также на необходимости «контроля за деятельностью физических лиц, которые не только не оформляют предпринимательскую деятельность в этой сфере, но и занимаются разведением и продажей животных, нарушая все нормы и правила».

Владимир Бурматов, напротив, уже видит положительные изменения, хотя правила еще не вступили в силу. Целый ряд зоомагазинов, по его словам, уже отказался от торговли животными, так как соблюдать новые требования для них будет нерентабельно. Парламентарий привел данные, что выручка от продажи животных составляет всего 5% доходов сетевых зоомагазинов.

Господин Бурматов призвал власти, волонтеров и зоозащитников объединиться и инициировать как можно больше проверок «самых главных беспредельщиков (птичьих рынков.— “Ъ”), чтобы изгнать оттуда тех продавцов, которые уже станут нарушителями правил торговли».

Депутат объяснил “Ъ”, что за этим последует закрытие торговых точек. Более того, их владельцев могут обвинить в жестоком обращении с животными, за что предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Полина Ячменникова