Комитет Госдумы одобрил законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтениизаконопроект об изменении рамок призывного возраста. Согласно поправкам, верхняя граница призывного возраста поднимется сразу, а нижняя — постепенно. Таким образом, уже с 2024 года призыву будут подлежать граждане от 19 до 30 лет.

Законопроект предусматривает так называемый переходный период до 2026 года, когда нижняя планка призывного возраста будет повышаться постепенно. Это значит, что с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Изменить границы призывного возраста предложил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с президентом Владимиром Путиным 21 декабря 2022 года. Тогда же господин Шойгу заявил о необходимости увеличить численность ВС РФ до 1,5 млн человек, из которых около 700 тыс. будут контрактниками.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина