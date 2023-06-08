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Коммерсантъ FM
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ФАС засмотрелась на колеса

Регулятор обвиняет Evraz и ОМК в удержании цен

ФАС снова решила проверить Evraz и ОМК, крупнейших в России производителей колес для вагонов, на предмет завышения цен на них в третьем квартале 2022 года. По данным Союза операторов железнодорожной техники, в третьем квартале цены на колеса оставались стабильными. Однако регулятор считает, что компании имели возможность снизить цены в третьем квартале из-за удешевления сырья, но не сделали этого. По мнению аналитиков, важно определить, имело ли место фактическое повышение цен, или же ФАС основывается на данных прайс-листов производителей, которые не отражают реальные цены отгрузок.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в ОМК), а также «Евраз НТМК» и «Евраз ТК», которые занимаются производством и сбытом железнодорожных колес. По мнению службы, металлурги необоснованно завышали цены на свою продукцию в третьем квартале 2022 года. Анализ их деятельности показал, что установленные цены на этот период превышали суммы необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. При этом Evraz и ОМК занимают доминирующее положение на рынке железнодорожных колес. «Служба установила, что этот рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат»,— говорится в сообщении службы. Металлурги не ответили на запрос “Ъ”.

Служба не в первый раз обвиняет производителей цельнокатаных колес в завышении цен на свою продукцию. В 2019–2020 годах ФАС расследовала дело в отношении ВМЗ и признала его виновным в завышении цен в 2019 году «в условиях дефицита, неопределенности и негативных ожиданий потребителей». Цены на колеса для части потребителей к июню 2019 года повысились более чем на 40%, отмечала ФАС. Тогда на сторону ВМЗ встала ассоциация металлургов «Русская сталь». Она указала на попытки ФАС регулировать цены на конкурентном рынке, что приводит к нарушению его баланса.

В ФАС не предоставили детальной информации о росте цен на цельнокатаные колеса в третьем квартале 2022 года. В регуляторе пояснили “Ъ”, что, хотя в третьем квартале упала стоимость сырья для цельнокатаных колес, «соразмерного изменения цен не произошло». «Обоснованность цен в иные периоды будет проанализирована службой в рамках рассмотрения дел»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе.

По данным Союза операторов железнодорожной техники, в течение 2022 года цена на колесо находилась на уровне 80,5–85,5 тыс. руб., при этом рост цен наблюдался только в начале 2022 года, а во втором и третьем кварталах они были стабильными.

По данным Объединения производителей железнодорожной техники, рынок цельнокатаных колес для грузовых вагонов по итогам 2022 года вырос на 6,4% и составил 1,6 млн единиц, среди которых 1,4 млн единиц приходится на российских производителей. Практически весь остальной объем поставляется из Казахстана. Исторически значительное количество колес в Россию поставлял украинский «Интерпайп», однако сначала его продукция была обложена заградительной пошлиной в 34,22%, а в декабре 2020 года полностью запрещена к ввозу.

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Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркивает, что важно различать цены, по которым осуществляются поставки по долгосрочным контрактам (которые в целом ниже, и при этом для вагоностроительных заводов в большей степени, чем для вагоноремонтных компаний), и цены, которые указывают производители в своих прайс-листах. Последние, как минимум, на 7–10% выше, чем цены в рамках договоров даже с мелкими клиентами, не говоря уже о долгосрочных договорах. Поэтому, говорит эксперт, если разбирательство базируется на ценах в прайс-листах производителей, то есть вопрос о целесообразности учета таких цен.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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