Автоинспектор обошла тест

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, которая, по версии следствия, помогала лишенным прав автомобилистам в получении удостоверений без прохождения теста на знание ПДД. Из материалов дела следует, что ее услугами воспользовались не менее 55 человек. Сейчас инспектор находится под подпиской о невыезде, ей грозит до четырех лет лишения свободы. МВД проводит служебную проверку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Урал», следователи возбудили в отношении инспектора группы по исполнению административного законодательства батальона №1 полка ДПС ГИБДД УМВД по Екатеринбургу Павлиной уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), которая предусматривает до четырех лет лишения свободы. Сейчас ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как следует из материалов дела, с января 2021 года по октябрь 2022 года майор полиции Павлина исключила из базы данных сведения о 58 водителях, лишенных права управления транспортным средством.

После исключения из базы жители Екатеринбурга получали водительские удостоверения без прохождения экзамена на знание ПДД. Как считают следователи, это привело к возникновению угрозы жизни и здоровью граждан в связи с допуском вышеуказанных лиц к управлению транспортным средством.

Напомним, управление транспортным средством без водительских прав предусматривает наказание в виде штрафа 30 тыс. руб., ареста сроком до 15 суток или обязательных работ от 100 до 200 часов. Для возврата удостоверения после лишения водителю потребуется сдать соответствующий экзамен (обязательная процедура введена с 1 сентября 2013 года), уплатить все назначенные штрафы, а если лишение было назначено за управление автомобилем в состоянии опьянения — понадобится пройти медицинскую комиссию.

Таким образом, была нарушена нормальная деятельность правоохранительного органа по обеспечению надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, говорится в материалах дела.

В пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу не стали комментировать ситуацию. В свердловском управлении СКР пообещали уточнить информацию позже. По сведениям «Ъ-Урал», после возбуждения уголовного дела в отношении инспектора ГИБДД начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области Валентин Зенков организовал служебную проверку.

Напомним, в 2022 году бывший глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин был приговорен к четырем с половиной годам колонии за 13 эпизодов получения взяток за помощь в выдаче водительских удостоверений без сдачи экзаменов и покровительство подчиненному. Его место на посту главы тюменской ГИБДД занял Андрей Миллер, которого в январе текущего года следователи проверяли из-за выдачи «красивых» номеров местной элите.

Диана Сунагатуллина