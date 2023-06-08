Uber запустит каршеринговый сервис в Северной Америке

Компания Uber объявила, что намерена расширить географию каршерингового сервиса, который до сих пор был доступен только в Австралии. В ближайшие месяцы пользователи Uber смогут арендовать автомобили компании в Северной Америке, а первыми городами, где будет доступна новая функция, станут Бостон (США) и Торонто (Канада).

В отличие от традиционных каршеринговых сервисов Uber предложит клиентам всего два варианта аренды автомобиля — на час или на день. При этом пользователь обязан будет завершить аренду на том же месте, где брал автомобиль.

Uber продвигает саму идею каршеринга как одну из мер сокращения вредных выбросов в атмосферу. «Сокращение выбросов является определяющей задачей нашего поколения, и каждый день мы принимаем десятки решений, которые влияют на планету: от продуктов питания, которые мы едим, до транспорта, который мы выбираем»,— говорится в заявлении генерального директора Uber Дары Хосровшахи.

Кирилл Сарханянц