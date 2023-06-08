Пермские компании отправятся с бизнес-миссией в Чанчжоу

В конце июня из Перми отправится бизнес-миссия в город Чанчжоу (Китай). Как сообщил глава города Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», в ней примут участие более 20 пермских компаний. Деловая поездка организована городскими властями совместно с Торгово-промышленной палатой Пермского края. Господин Демкин отметил, что желающих принять участие в этой бизнес-миссии было много, поэтому городские власти уже задумываются об организации следующей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр напомнил, что у Перми есть в Китае город-побратим — Циндао. Также намерение развивать сотрудничество с краевой столицей ранее выразили Чанчжоу и еще два китайских города — Цзуньи и Хух-Хото. По словам Алексея Демкина, налаживание связей с городами КНР для Перми сейчас является приоритетом в развитии международного сотрудничества. «В перспективе, конечно, расширение географии дружеских городов. Пермь традиционно открыта к сотрудничеству»,— заявил глава города.