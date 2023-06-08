Готовность манежа «Спартак» составляет 70%

Готовность манежа «Спартак», который сейчас проходит реконструкцию, на текущий момент составляет около 70%. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По словам господина Демкина, полностью завершить работы строительно-монтажные работы на объекте планируется в августе, после чего начнется процедура ввода манежа в эксплуатацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

«Спартак» — крупнейший крытый легкоатлетический манеж в Перми. В 2019 году администрация города выкупила его с торгов за 160 млн руб. В июне 2021-го началась реконструкция объекта. После завершения работ общая площадь «Спартака» будет составлять 10,3 тыс. кв. м. В манеже появятся беговые дорожки длиной 200 м со скруглениями по радиусу и дорожки для спринтерского бега длиной 60 м. Также подрядчик (ООО «Строительно-монтажный трест №6») обновит зал для занятий бадминтоном и зал единоборств, обустроит секторы для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейскую и комментаторскую кабины, тренажерный зал с раздевалками, медико-диагностический центр. В общей сложности «Спартак» сможет принимать до 700 человек в день. Сметная стоимость реконструкции манежа — 562,6 млн руб.