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Коммерсантъ FM
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Шойгу поручил ускорить поставку техники в зону спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные должны ускорить поставку техники всех видов в зону военной операции России на Украине. Об этом он сказал во время проверки арсеналов и баз хранения Западного военного округа.

«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь»,— привела пресс-служба Минобороны России слова Сергея Шойгу.

Во время проверки одной из баз резерва Сергей Шойгу проверил организацию приема и содержания бронетанкового вооружения и техники, а также подготовку к ее отправке в войска. Господин Шойгу потребовал сократить сроки приема техники от производителей и как можно быстрее готовить ее к отправке военным. Он также обратил внимание на необходимость установки дополнительной защиты на бронетехнику «с учетом опыта специальной военной операции».

Сергей Шойгу также проверил один из арсеналов хранения артиллерийских боеприпасов и ракет. Там он обратил внимание на качественную подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям в зоне военной операции на Украине и проходящим боевое слаживание.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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