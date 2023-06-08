Для детской школы искусств в Петербурге построят новое здание за 1,5 млрд рублей

Новое здание для ГБОУ ДО «Петербургская детская школа искусств имени М.И. Глинки» (расположена на улице Коллантай в Невском районе Петербурга) построит ООО СК «Высотспецстрой». С организацией будет заключен контракт на 1,5 млрд рублей, сообщает 8 июня АБН.

Согласно проекту, в помещении планируется разместить учебные классы, два зрительных зала, буфет и медицинскую часть. Строительство должно быть полностью завершено в 2025 году.

Компания ООО СК «Высотспецстрой» зарегистрирована в 2005 году в Москве. По данным «Контур.Фокус», в 2022-м она отчиталась о выручке в 1,2 млрд рублей и чистой прибыли в 23,1 млн руб. Организация активно сотрудничает с петербургскими госзаказчиками.

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