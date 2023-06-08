Глава МИД Украины объяснил задержки с поставками F-16 «сложными техническими процессами»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что американские истребители F-16 будут доставлены на Украину. Однако, по его словам, для этого украинским военным предстоит решить «сложные технические процессы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters Истребитель F-16

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Коалиция эта, она, скажем так, крепчает... Я говорил и еще раз скажу: все будет. Будут F-16. Нужно просто решить технические моменты, это непростой процесс. Сейчас военные работают над тем, чтобы это все организовать»,— сообщил господин Кулеба в эфире программы «Завтрак с 1+1» (цитата по изданию «Страна»).

Администрация президента США Джо Байдена пока не решила, кто будет заниматься поставками истребителей на Украину: США или страны Европы. Число самолетов, которые будут отправлены, также пока не названо. Президент Владимир Зеленский говорил, что на Украину доставят «мощное количество» истребителей.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина