ПМЭФ-2023: на завтрак с губернатором Ленобласти приглашены 46 представителей бизнес-сообщества

Губернатор Ленинградской области в рамках ПМЭФ-2023 проведет субботний деловой завтрак. На мероприятие приглашены не менее 46 представителей бизнес-сообщества, с которыми регион планирует подписать соглашения в дни форума. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба администрации региона.

Неформальная встреча губернатора с инвесторами традиционно проходит в финальный день форума — в этом году она состоится 17 июня. В этом году Ленобласть планирует подписать более 40 соглашений в сфере развития промышленности, дорожного строительства, логистики, туризма, цифровизации. Общая сумма полученных в результате работы на ПМЭФ-2023 инвестиций может составить более 100 млрд рублей. Также на форуме регион представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры.

Как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе региона, Ленобласть планирует подписать два крупных проекта по развитию туристской инфраструктуры: с ООО «Озерный край» о строительстве эко-курорта премиум класса «Ярви Резорт в Приозерском районе и с АО «Компания «Колос», которое предусматривает развитие спортивных и оздоровительных объектов курорта «Охта Парк».

Также в рамках соглашений, подготовленных к подписанию на форуме, во Всеволожском районе ООО «Девелопмент-С» планирует строительство склада для маркетплейс «Озон», ООО «Вест-Инжиниринг» собирается создать производство по изготовлению дизель-генераторных установок и электротехнического оборудования, сообщили в пресс-службе.

Годом ранее на форуме Ленобласть подписала 30 соглашений на 277 млрд рублей. Стенд региона также был выполнен в природном, экологическом стиле.

Екатерина Рязанова

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