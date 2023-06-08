Расходы на охрану школ и детсадов Нижнего Новгорода выросли до 535 млн рублей

На антитеррористическую защиту учебных учреждений Нижнего Новгорода в 2023 году в муниципальном бюджете заложено 535,2 млн руб. Как стало известно на заседании профильной рабочей группы гордумы, расходы увеличены на 40 млн руб. от плана за счет средств, которые дополнительно направят на установку заборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме ограждений, из бюджета в течение года профинансируют модернизацию и монтаж системы видеонаблюдения, установку ворот жесткой фиксации, сигнализации, турникетов, а также обслуживание тревожных кнопок и другие необходимые меры безопасности.

Директор департамента образования Нижнего Новгорода Владимир Радченко доложил, что все школы имеют паспорта безопасности, а на территории учреждений усилен пропускной контроль.

В 2022 году расходы на охрану образовательных учреждений города были в разы ниже – из бюджета направили 129,8 млн руб.

Анастасия Еремина