Нижегородская область получит 330 млн рублей из федеральной казны на поддержку глэмпингов

Более 330 млн руб. из федерального бюджета получит Нижегородская область на поддержку 11 инвесторов, которые построят на территории региона глэмпинги и кемпинги – места для размещения туристов. Распределение средств одобрила комиссия Федерального собрания РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глэмпинг&SPA «Лес» Фото: Глэмпинг&SPA «Лес»

Средства выделяются по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Инвестпроекты, которые получат федеральные субсидии, отбирали в рамках конкурса Минэкономразвития РФ.

В частности, финансирование получит спортивная база «Эмеральд Ивент» на берегу Горьковского моря, где построят 17 гостиничных модулей. Также за счет федеральных средств в Нижегородской области оборудуют базу отдыха «Тайны Юронги» на берегу реки Усты в Шарангском округе, глэмпинг «Волны леса» в Сокольском районе и глэмпинг на берегу озера Тосканка в Ворсме.

«Национальный проект позволит нам за два года более чем на 300 номеров увеличить номерной фонд в коллективных средствах размещения Нижегородской области. Частные инвестиции в сферу туризма оцениваются более чем в 400 млн руб.»,— сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что за последние годы в России вырос спрос на отдых в глэмпингах.

Анастасия Еремина