Во Владивостоке без горячей воды остались 23 тыс. человек после разлива кипятка

Сегодня, 7 июня, около 14:00 местного времени (7:00 мск) произошла авария на участке магистральной сети теплоснабжения в районе площади Луговой во Владивостоке. В результате поток горячей воды цвета ржавчины затопил саму площадь и прилегающие улицы.

По сообщению прокуратуры Приморья, из-за просадок грунта несколько автомобилей получили повреждения. «Прекращено горячее водоснабжение 146 многоквартирных домов, в которых проживают более 23 тыс. человек»,— констатирует надзорное ведомство. Прокуратура намерена дать оценку «исполнению требований законодательства при содержании, эксплуатации и обслуживании сетей».

Мэрия столицы Приморья намерена оказать помощь АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), на сетях которого произошел прорыв. «Администрация Владивостока выделит технику, чтобы помочь ДГК устранить последствия аварии на Луговой. Первоочередная задача — убрать машины и заняться устранением прорыва. Ущерб должен быть компенсирован ресурсоснабжающей организацией за счет страховых средств»,— сообщила мэрия.

«Произошло повреждение участка магистральной тепловой трассы в районе Луговой. На место выехали три рабочие бригады энергопредприятия и пять единиц техники. Специалистами в оперативном порядке будет проведена оценка повреждения, после чего энергетики приступят к его устранению. Ответственность ДГК за нанесение ущерба третьим лицам застрахована»,— сообщила пресс-служба ДГК.

Стоит отметить, что в марте текущего года аналогичная авария произошла в этом же районе города. Тогда из-за прорыва на участке теплотрассы около 30 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения. По информации местных СМИ, площадь Луговая, прилегающая к улице Ивановской, была залита кипятком.

Алексей Чернышев, Владивосток