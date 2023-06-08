Каролина Мухова отменила половину интриги

В финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции, который выходит на финишную прямую в Париже, сыграют первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, в двух сетах переигравшая бразильянку Беатрис Аддад Майю, и чешка Каролина Мухова, которая неожиданно в трех партиях одолела победительницу Australian Open этого года Арину Соболенко. За обоими матчами на корте Филиппа Шатрие наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Для богатого на сюрпризы современного женского тенниса нынешний Roland Garros оказался не самым типичным мейджором. Впервые за последние десять лет до полуфинала в Париже добрались теннисистки, посеянные под первым и вторым номерами,— полька Ига Швёнтек и белоруска Арина Соболенко. Казалось, что финала между ними не миновать. Причем в нем решалась бы судьба не только чемпионского трофея, но и титула первой ракетки мира, который на данный момент принадлежит Швёнтек. Однако получилось иначе. В первом из двух матчей четверга, продолжавшемся более трех часов, родилась сенсация, благодаря которой полька в понедельник теперь уже наверняка останется во главе рейтинга.

Две недели назад в Каролине Муховой было почти невозможно распознать будущую финалистку Roland Garros.

Конечно, традиции чешской теннисной школы общеизвестны, и порой ее представительницы выстреливают на турнирах Большого шлема совершенное неожиданно. Можно вспомнить, например, первый триумф на Wimbledon Петры Квитовой в 2011 году, ставший сюрпризом. А два года назад Открытый чемпионат Франции выиграла Барбора Крейчикова, которая на тот момент находилась в четвертом десятке мирового рейтинга. Но Крейчикова по крайней мере приехала в Париж, имея в своем активе победу на грунтовом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге, а Мухова минувшей весной не выиграла абсолютно ничего, выбыв в Мадриде во втором круге, а в Риме — в 1/8 финала. И даже когда на старте Открытого чемпионата Франции чешка разобралась с восьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари, в финале ее все равно никто не видел. Пожалуй, лишь после четвертьфинала против Анастасии Павлюченковой большинство журналистов в пресс-центре Roland Garros стали внимательно присматриваться к этой уже весьма опытной 26-летней теннисистке, дважды игравшей в четвертьфиналах Wimbledon, доходившей в 2021 году до полуфинала Australian Open и перенесшей несколько серьезных травм. Одну из них, кстати, она получила 12 месяцев назад в Париже.

У Муховой хорошие физические данные, прекрасное чувство мяча, она умеет на высоком уровне выполнять практически все технические элементы, в том числе отлично подает, но главное — отличается очень ровным темпераментом, который помогает ей не терять голову в самых непростых ситуациях. Арина Соболенко, спортсменка атлетичная и очень азартная, играет в более силовой теннис. Но чешка с самого начала встречи противопоставила мощи и эмоциональности белоруски собственный рационализм и оставила за собой на тай-брейке абсолютно равный первый сет.

Вторую партию тоже завершал тай-брейк, который остался уже за Соболенко. А в третьей партии она повела — 5:2 и получила матчбол в восьмом гейме на подаче Муховой. Но та отыграла его четкой комбинацией в три удара, после чего внутри второй ракетки мира вдруг что-то надломилось. Она отдала пять геймов подряд, причем последний чешка, несмотря на судороги в бедре, взяла под ноль. В итоге — 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. В понедельник Мухова со своего нынешнего 32-го места в классификации WTA впервые в карьере поднимется в первую десятку.

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Иге Швёнтек одной неудачи Арины Соболенко для сохранения теннисной короны было мало. Ей еще требовалась победа в полуфинале над Беатрис Аддад Майей, которая стала первой представительницей Бразилии в полуфиналах турниров Большого шлема за 55 лет. Единственную очную встречу этих двух соперниц, которая состоялась в прошлом году в Торонто, выиграла южноамериканка. Тем не менее в данном случае соотношение сил выглядело очевидным хотя бы потому, что в пяти предыдущих матчах в Париже героическая Аддад Майя провела на кортах 12 часов 55 минут, а Швёнтек — лишь 5 часов 32 минуты.

Но и здесь без борьбы не обошлось. Уступив первую партию, Аддад Майя нашла ресурсы для того, чтобы довести дело до тай-брейка во втором сете, по ходу которого она вела 6:5. Швёнтек явно нервничала, но в ключевые моменты ее умение вкладываться в решающие удары все же сказалось. Победив — 6:2, 7:6 (9:7), двукратная чемпионка Roland Garros в третий раз вышла в финал этого турнира. Причем первая и пока последняя ее встреча с Муховой, состоявшаяся в Праге в 2019 году, завершилась не в пользу польки.