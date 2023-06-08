Гострудинспеция завершила расследование гибели водителя при замене колеса

Гострудинспекция по Башкирии завершила расследование случая гибели 60-летнего водителя МБУ «Служба по благоустройству микрорайона „Сипайлово“ Октябрьского района Уфы» при шиномонтажных работах, сообщили в пресс-службе ведомства.

27 марта при попытке замены колеса КамАЗа вылетело кольцо диска, которое попало в голову водителя. Пострадавший скончался на месте.

Экспертиза установила, что в процессе накачивания шины кольцо может самопроизвольно выскочить из-за особенности конструкции диска. Для предотвращения несчастных случаев необходимо использовать специальные защитные приспособления или располагать колесо при накачивании шины замочным кольцом вниз.

В МБУ был издан приказ о необходимости проводить замену колес на специализированных станциях техобслуживания, отметили в Гострудинспекции, но в гараже предприятия имелась компрессорная установка для накачивания шин, что «свидетельствует о ненадлежащем контроле руководства за исполнением приказа».

Причиной ЧП стала неудовлетворительная организация работ, заявили в ведомстве.

Наталья Балыкова

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