Кремль: взрыв на аммиакопроводе негативно повлияет на зерновую сделку

Взрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса может негативно сказаться на зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москве неизвестно, какие там разрушения и что собирается делать Киев.

«Сказаться может только негативно»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. «Мы не знаем, какие там разрушения, мы не знаем, что дальше собирается делать украинская сторона с этой веткой»,— добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков обратил внимание, что тема возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса «фигурировала в качестве интегральной части той половины сделки, которая касалась нас». «Поэтому, скажем так, это еще один весьма усложняющий ситуацию в плане продолжения сделки момент»,— добавил он.

Подрыв аммиакопровода Тольятти—Одесса произошел в начале недели. По данным российской стороны, на восстановление потребуется от одного до трех месяцев. Перезапуск аммиакопровода является одним из требований России для продления зерновой сделки после 17 июля.

Подробнее о последствиях подрыва — в публикации «Ъ» «Из зерновой сделки вышел аммиак».

Леонид Уварчев