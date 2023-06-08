Генпрокуратура признала религиозную организацию «Завет церквей TCCN» нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность международной религиозной организации «Завет церквей TCCN», основанной в США. Ведомство утверждает, что ее работа «угрожает основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности» России и направлена на «изменение духовно-нравственных ценностей» страны. Кроме того, по данным ведомства, организация собирала деньги для ВСУ. Информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст.

«Под видом распространения религиозного учения основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств. Организация имеет свои представительства в ряде субъектов РФ»,— указали в Генпрокуратуре. «Завет церквей TCCN» представлен на территории России церквями «Свет Неба G12» в Москве и «Пробуждение наций G12 SPb» в Санкт-Петербурге.

Генпрокуратура утверждает, что «Завет церквей TCCN» собирала пожертвования и направляла их на поддержку вооруженных сил Украины. Кроме того, по данным ведомства, организация распространяла информацию об «антироссийских акциях по всему миру». «Усилия объединения направлены на попытку смены власти неконституционным путем и изменение духовно-нравственных ценностей РФ»,— добавили в ведомстве.

Согласно информации на сайте организации, в США семья Андрея Шаповалова эмигрировала, когда ему было 17 лет. В 2005 году он познакомился с учением G12 («Government of 12» — правление двенадцати), основанное на наставничестве Иисуса Христа над двенадцатью учениками, и открыл первую церковь в Вашингтоне. В Санкт-Петербурге представительство «Завета церквей TCCN» открылось в 2010 году, в Москве — в 2017-м.

Милена Костерева