Экс-вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев назначен первым замглавы Херсонской области

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева назначили на должность первого заместителя главы Херсонской области. В этой должности он будет курировать вопросы внутренней политики. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил источник во властных структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Распоряжение о его назначении подписано сегодня»,— уточнил источник.

Господин Чагаев покинул пост вице-губернатора Кубани 27 апреля в связи с «переходом на другую работу».

С ноября 2022 года правительство Херсонской области возглавляет еще один бывший вице-губернатор Кубани, экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Он сменил на посту Сергея Елисеева, который вернулся в Калининградскую область.

Игорь Чагаев родился в июне 1987 года. В 2009 году окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», позднее — Кубанский государственный технологический университет. Господин Чагаев замещал главу Лабинского района в период с 2013 по 2018 годы, после чего возглавил администрацию муниципалитета. В 2019 году его назначили на пост руководителя департамента внутренней политики края, в 2020 году — вице-губернатора Кубани.

Анастасия Донскова