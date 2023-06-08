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Коммерсантъ FM
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Politico: страны ЕС не договорились о новых антироссийских санкциях

Представители стран Евросоюза накануне, 7 июня, не смогли договориться о новом пакете санкций, сообщили источники Politico. По информации издания, Еврокомиссия перед встречей представила другой вариант ограничений, но это не привело к соглашению. Послы ЕС вновь встретятся 14 июня.

Один из дипломатов сказал Politico, что послы «приближаются» к соглашению. По данным издания, пакет продолжают блокировать Греция и Венгрия. Они требуют, чтобы Украина убрала из своего списка «спонсоров войны» их компании. Кроме того, несколько стран, включая Германию и Францию, обеспокоены тем, что меры по предотвращению обхода российских санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами.

10-й пакет санкций ЕС был введен в феврале. С тех пор обсуждаются новые меры. Как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, будут введены ограничения против более чем 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим.

О планах ЕС — в публикации «Ъ» «Газированный гнев».

Леонид Уварчев

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