Чехия нарастила долю российской нефти до 65%

Доля импорта российской нефти в объеме поставок в Чехию в январе—апреле составила 65%. Об этом сообщило чешское издание Ekonomicky denik со ссылкой на статистику.

В 2019–2021 годах доля РФ составляла около 50% в количественном выражении. В 2022 году, на фоне российско-украинского конфликта и санкций, показатель вырос до 56%. Как сообщали «Ведомости», в 2022 году Чехия нарастила поставки по «Дружбе» на 25%, до 4,2 млн т. Премьер Чехии Петр Фиала в мае сообщал о желании Праги снизить зависимость от поставок по «Дружбе».

В ценовом выражении доля РФ ниже — 52%. Это связано с тем, что стоимость российского сырья меньше, чем из альтернативных источников. Так, тонна российской нефти обходится Чехии в 8464 кроны ($383), тонна нефти из каспийского региона стоит около 15 тыс. крон ($679). В этом году Чехия получает нефть из Азербайджана, Казахстана и России. В статистике нет поставок из США, хотя на них в 2021 году приходилось больше 10% сырья.

Как пишет Ekonomicky denik, Чехия почти полностью избавилась от зависимости от российского газа. На него приходится 10% поставок. 80% страна получает из Норвегии.

О поставках нефти в Европу по «Дружбе» — в публикации «Ъ» «"Дружба" пошла по этапам».

Леонид Уварчев