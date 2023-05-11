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Коммерсантъ FM
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Чехия собирается снизить зависимость от поставок нефти по российской «Дружбе»

Чехия собирается увеличить мощность трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 году, чтобы снизить зависимость от поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил премьер Чехии Петр Фиала.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Чешский трубопроводный оператор Mero договорился с акционерами консорциума TAL о проекте расширения Трансальпийского нефтепровода. Соглашение об этом должно быть подписано еще в этом месяце (в мае.— "Ъ"), а завершение проекта предполагается в 2024 году»,— сказал господин Фиала на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по «РИА Новости»).

Петр Фиала добавил, что расширение TAL позволит Чехии избавиться от зависимости от российской нефти, поставляемой по «Дружбе». Госпожа Мелони, в свою очередь, отметила, что Европа не должна быть энергозависима.

Нефтепровод TAL соединяет Триест, куда приходят нефтяные танкеры, с Германией, которая отправляет нефть по трубопроводу IKL в Чехию. На IKL приходится половина необходимого Чехии объема нефти 7–8 млн т ежегодно. Остальной объем энергоносителя поставляется по «Дружбе».

Олеся Павленко

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