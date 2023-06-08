В Казани в ДТП погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова насмерть разбилась в результате дорожной аварии в Казани. Об этом сообщили «Ъ» в ГИБДД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @safarova_albi Фото: @safarova_albi

Трагедия произошла минувшей ночью на улице Мира. Певица вместе со знакомым ехала на мотоцикле в сторону Дербышек. Им навстречу выехала легковая машина, водитель которой решил повернуть в сторону АЗС. В этот момент байкер врезался в автомобиль. Альбина Сафарова погибла на месте.

Альбина Сафарова прославилась в 2010-х годах после публикации в сети роликов, на которых она читала рэп в машине. Позже ей стали предлагать сотрудничество, и она выпустила несколько клипов на свои песни.

Дмитрий Ларин, Казань