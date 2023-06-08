В петербургском метро утром 8 июня не работала система оплаты

В петербургском метрополитене утром в четверг, 8 июня, случился технический сбой. В кассах на станциях метро было невозможно пополнить проездные билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры на станции Санкт-Петербургского метрополитена «Девяткино»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Пассажиры на станции Санкт-Петербургского метрополитена «Девяткино»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе подземки Петербурга подтвердили сбой. По их данным, нарушения были зафиксированы в системе информационного обмена между кассами ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок». Пресс-служба метрополитена утверждает, что сбой случился на стороне «Организатора перевозок».

В комитете по транспорту подтвердили причины сбоя системы: «С 08:58 зафиксирован сбой в работе каналов передачи данных, обеспечивающий информационный обмен между кассами ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГКУ «Организатор перевозок», в связи с чем непродолжительное время пассажиры не могли приобрести или пополнить проездные билеты». При этом они не уточняют, на чьей стороне произошли неполадки. По данным комитета, в 9:36 была обеспечена штатная работа информационного обмена между кассами — продажа и пополнение проездных была восстановлена.

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